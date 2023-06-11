الشيخ قاسم: الوزير فرنجية هو الشخص المؤهل ليكون رئيسا للجمهورية

شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن “الوزير سليمان فرنجية هو الشخص المؤهل لأن يكون رئيساً للجمهورية، لأنه يمتلك مواصفات وطنية جامعة، ولديه رؤية سياسية واضحة في الحفاظ على التحرير والاستقلال ودعم السياسات التي تجعل لبنان في الموقع الصحيح”.

وقال الشيخ قاسم إن “بعض من رفض الوزير فرنجية، كانوا يقولون ليس لنا معه مشكلة شخصية، ولكن مشكلتنا معه أنه مع حزب الله، وهذا يعني أن هذا البعض لديه معه مشكلة سياسية ليس لأنه مع حزب الله، وإنما لأن الوزير فرنجية لا يدخل بالدم في داخل البلد، ولا يعمل وفق التعليمات الأميركية، ولا يبيع دماء الشهداء، ولا يطعن المقاومة في ظهرها”، وأضاف “سنشارك يوم الأربعاء في جلسة انتخاب الرئيس، وسنصوّت للوزير فرنجية”.

وتابع الشيخ قاسم “نحن واثقون بما لدينا ولكن لماذا يخاف البعض في لبنان من الجلوس معنا من أجل أن نناقش، علماً أنه بعد النقاش كل جهة تأخذ قرارها حتى لو كان متعنّتاً، حتى يقال على الأقل أنه جلسنا سوياً وتحاورنا، ولكنهم لا يريدون ذلك، وهم أحرار”، واضاف “على كل حال هناك من اختار مرشحاً سموه مرشح التقاطعات، وهذا يعني أن هذا مرشح اللحظة المؤقتة، ومرشح التقاطعات لمحاربة المرشح الذي أيدناه، وليس مرشح البرنامج، ولا مرشح الصفات”.

واكد الشيخ قاسم ان “الرئاسة ليست لتصفية الحسابات ولا للاستقواء، بل للانقاذ ولذا اخترنا المواصفات، ولم نقبل المواجهة والنكد والاستئثار، وعلى كل حال المستقبل سيظهر الحقائق، وسيتبيّن أن ما نقوله هو الحل، وأن ما يقوله بعضهم هو سبب من أسباب تأخير الاستحقاق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام