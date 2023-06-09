حول تطورات تلال كفرشوبا..النائب فياض للمنار : المقاومة تتابع الموضوع ومتهيئة لأي احتمالات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2023 - 17:36

حول تطورات تلال كفرشوبا..النائب فياض للمنار : المقاومة تتابع الموضوع ومتهيئة لأي احتمالات

منذ 2 ساعة 9 June، 2023
النائب فياض
لبنان

اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض للمنار ان موقف الجيش مشرف تماما في موضوع التطورات الجنوبية وحركة الناس تستند الى موقف ثابت بالدفاع عن السيادة ومن وراء كل ذلك لا يظنن احد ان المقاومة يمكن ان تتساهل مع اي مس بالسيادة او اعتداء على اهلنا ومناطقنا.

واكد ان المقاومة تتابع هذا الموضوع لحظة بلحظة عن كثب وبأعلى درجات الاهتمام ومتهيئة لأي احتمالات تصعيدية في الموقف القائم ولن تسمح للعدو ان يتمادى في تجاوزاته.. واشار ان العدو يدرك تماما بحسب التجارب القريبة والبعيدة ان الارادة الاسرائيلية مقيدة والتمادي بتجاوز الخطوط الحمر سيكون مكلفا للعدو الاسرائيلي.

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