الشيخ قاسم: أفق المواجهة الرئاسية مسدود

أكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان مشهدَ مواجهةِ المواطن اللبناني اسماعيل ناصر للجرافة الصهيونية في كفرشوبا بالامس هو مصداقٌ لثلاثيةِ الشعب والجيش والمقاومة.

وخلالَ الحفلِ التابيني الذي اقامه حزبُ الله لفقيدِ الجهاد الراحل عباس ياسين في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيا الشيخ قاسم الجنديَ المصريَ الشهيد محمد صلاح الذي اثبتَ بعمليتِه على الحدودِ المصرية الفلسطينية انَ المقاومةَ اصبحت مقاومةَ امة.

رئاسيا، اعلنَ الشيخ قاسم الاستعدادَ الدائمَ للحوارِ في الاستحقاقِ الرئاسي، مؤكداً انَ افقَ المواجهةِ فيها مسدود.

المصدر: قناة المنار