سرايا القدس – كتيبة جنين: يقوم مهندسونا بالتعامل مع المسيرة واستخراج معلومات مهمة وحساسة تخص قوات الاحتلال منها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2023 - 19:10

سرايا القدس – كتيبة جنين: يقوم مهندسونا بالتعامل مع المسيرة واستخراج معلومات مهمة وحساسة تخص قوات الاحتلال منها

منذ 50 mins 8 June، 2023
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