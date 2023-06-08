العمل الإسلامي حيّت الفعل المقاوم الحر للمزارع الكفرشوبي اسماعيل ناصر

حيت “جبهة العمل الإسلامي” في بيان” الموقف البطولي الرائع للمزارع اللبناني من بلدة كفرشوبا الوطنية العروبية اسماعيل ناصر الذي وقف بجسده العاري في مواجهة جرافة صهيونية ومنعها من جرف أرضه”.

ورأت ” أن هذا الموقف يجسد الفعل المقاوم الحر الرافض لكل الاعتداءات الصهيونية الغاشمة الهدافة إلى قضم ومصادرة الأراضي اللبنانية في ظل تقاعس دولي فاضح وغص نظر أممي عما تقوم به اسرائيل الماكرة”.

وأشارت الجبهة “إلى أن ناصر وأمثاله من المقاومين الأبطال هم وسام شرف ودرع عزة وكرامة على جبين وصدر لبنان والعالم العربي والاسلامي، لأن هذا النفس الصلب هو الذي يخيف العدو ، ويجعله في قلق دائم وإرباك مستمر، فبهذا المستوى الوطني الفريد وبهذه الارادة والخطى الواثقة نحصد نصرا وتحريرا للأرض من براثن الاحتلال”.

المصدر: اسماعيل ناصر