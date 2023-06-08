الشعب المغربي يرفض زيارة رئيس الكنيست الى الرباط

نظم المئات من الشعب المغربي تظاهرة مساء الأربعاء في الرباط، احتجاجا على وصول رئيس الكنيست الصهيوني أمير أوحانا، إلى العاصمة المغربية، ورفعوا شعارات مناهضة لزيارته ولتطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني .

رئيس الكنيست الصهيوني في المغرب

ووصل أوحانا إلى المغرب، وذلك بعد الزيارة التي قامت بها إلى الرباط وزيرة المواصلات الصهيوني ميري ريغيف الأسبوع الماضي.

وأتت زيارة أوحانا للرباط، بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، في إطار أولى نشاطات مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية – الصهيوني، التي أُعلن عن تأسيسها مؤخرا.

وقد رفع المتظاهرون، وهم نشطاء في منظمات المجتمع المدني وحقوقيون، شعارات مثل “لا تطبيع مع المحتل، المقاومة هي الحل”، ومن الرباط وفلسطين شعب واحد مش شعبين”، و”المغرب أرض حرة، أوحانا يطلع برا”.

كما حرقوا العلم الصهيوني ، مرددين شعار “سحقا سحقا بالأقدام للصهيون والأميركان”.

وتأتي زيارة رئيس الكنيست في وقت تبحث فيه الحكومة الصهيونية إعلانا محتملا بالاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية.