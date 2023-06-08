عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم 8-6-2023

عناوين الصحف:

الأخبار

ماكرون يخلط الأوراق مجدّداً: موفد فرنسي جديد لتأمين «توافق فعّال»

الاتصالات على خطى البنزين: جدول متحرّك للأسعار!

الاتفاق النووي المؤقّت يقترب… وضغوط إسرائيل لم تثمر

الديار

جلسة ١٤ حزيران للعد والأحجام والصورة والاتصالات الداخلية «مكانك راوح»

جنبلاط ينتظر وباسيل يناور على الجميع… جعجع للمواجهة و«الثنائي» لن يتراجع

عمليات حدودية تستهدف صناعة الكبتاغون بتنسيق لبناني ــ سوري ــ عراقي ــ اردني

البناء

ماكرون يكلّف لودريان بمساعي التوافق اللبنانية

بكركي تقود داخلياً مساعي موازية

اللقاء الديمقراطي يقرر اليوم… والتيار لم يحسم موقفه… و14 نائباً خارج الاصطفاف

اسماعيل ناصر يخطف الأضواء نحو كفرشوبا ويُعيد رسم خط الانسحاب

اللواء

ماكرون يعيِّن لودريان موفداً إلى لبنان.. وموفدا بكركي في عين التينة اليوم

النهار

التعبئة تتصاعد وانتقال الملف اللبناني إلى لودريان

الجمهورية

ما بعد 14 حزيران: إحتمالات مفتوحة

الأسرار

النهار

لوحظ أن سفيرة دولة أوروبية غائبة عن التحرّك العلني منذ زيارة مرجعية روحية إلى بلادها، وتتواصل مع المرجعية المذكورة بعيداً عن الأضواء والإعلام.

تنتظر شريحة لا يستهان بها من السياح والمغتربين، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لاتخاذ قرار تأكيد سفرهم إلى لبنان، خوفاً من أي ارتدادات لما يمكن أن يحصل في هذه المرحلة

قال مسؤول في الجالية اللبنانية في السنغال ان الخارجية اللبنانية لم تتواصل معهم رغم الظروف الدقيقة التي مرت بها البلاد الاسبوع الماضي ما اضطرهم الى التزام منازلهم

يشكو المسافرون والقادمون في المطار من بطء اتمام معاملاتهم وختم جوازات سفرهم رغم الجهود التي يبذلها عناصر مديرية الامن العام مع توقع زيادة الضغوط اكثر مع ارتفاع اعداد القادمين من السياح واللبنانيين في الايام المقبلة.

نتيجة خلافات سياسية وحسابات انتخابية جرى تطيير برنامج مساعدات صحية في مستشفى حكومي قي الشمال، الامر الذي أثار غضب الاهالي.

تم توزيع مساعدات غذائية في بلدات مرجعيون- حاصبيا من دون تمييز بين مكوناتها الطائفية. ولم تشأ الجهة التي تكفلت بهذه الاعمال تسليط الاعلام على ما نفذته حيال اسر محتاجة.

الجمهورية

مرجع روحي في طائفة معينة قال إن مرجعاً معيناً في طائفة أخرى كان محقاً في موقفه الحاد من موضوع تدبير تأديبي في حق موظف كبير.

تترقب أوساط مهتمة بإستحقاق حسّاس حصول لقاء مهمّ وليس ببعيد بين قطبين كبيرين.

تجري أكثر من جهة إتصالات بعيدة لترميم علاقاتها مع جهة إقليمية فاعلة بعد عودة سوريا الى الجامعة.

اللواء

تمالك مسؤول كبير في عاصمة مجاورة ذهوله، وهو يستمع الى مدخل حديث مسؤول لبناني سابق عن مرحلة عاصفة مرت كالأعاصير في بلاده!

لعب نائب مرجع كبير دوراً في إعادة فتح قنوات الاتصال مع مرجعية غير زمنية..

خلافاً لاستنتاجات تعلقت بحدث عربي – إقليمي صدرت عنه مواقف ايجابية تجاه لبنان، لم توضع أية آلية عملية بشأن المساعدة على إنهاء الشغور الرئاسي..

البناء

تراقب جهات عربية ودولية ما يتسرّب من معلومات حول المواقف التي صدرت عن الرئيس السوري خلال لقائه بالرئيس السابق ميشال عون سواء ما يتصل بنظرة سورية للاستحقاق الرئاسي اللبناني أو لملف النازحين أو العلاقات السورية السعودية وتقييمه للقمة العربية ومستقبل الوضع في سورية.

قال مصدر نيابي إن الرئيس نبيه بري يسقط مفاعيل الخطة الهجومية للفريق المناوئ استباقياً فحدد موعد الجلسة بينما كانوا يُعدّون لحملة تحت عنوان أن بري يتلاعب بالصلاحيات ويتهرّب من الدعوة، وأعلن عن التصويت باسم المرشح سليمان فرنجية قبل أن تنطلق حملتهم باستهداف التصويت بالورقة البيضاء ويبدو أن في الجعبة ما هو مخبّأ ويظهر في حينه.

الأنباء

الأداء السياسي ما بعد جلسة الأربعاء سيكون المؤشر لمدى استمرار مرحلة الفراغ وإذا ما كانت ستطول كثيراً.

مواقف تصدر في الساعات الماضية لا توحي بالثقة بين فرقاء جمعهم اتفاق على استحقاق داهم

المصدر: صحف