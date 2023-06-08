الدفاع التايوانية: 37 طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني حلّقت فوق المجال الجوي للجزيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2023 - 11:46

الدفاع التايوانية: 37 طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني حلّقت فوق المجال الجوي للجزيرة

منذ 3 ساعة 8 June، 2023
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