اللجنة الفرعية للصندوق السيادي للنفط والغاز تنجز مشروع قانونه

عقدت اللجنة النيابية الفرعية للصندوق السيادي للنفط والغاز جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: الان عون، فؤاد مخزومي، رازي الحاج، ياسين ياسين، علي حسن خليل، أديب عبد المسيح، سيزار أبي خليل، حسن فضل الله، ملحم خلف، عدنان طرابلسي، راجي السعد، ابراهيم منيمنة.

كما حضر رئيس مجلس ادارة هيئة قطاع البترول بالتكليف غابي دعبول والاختصاصي المالي في إدارة هيئة البترول محمد صافي.

وعقب الجلسة اعلن النائب كنعان اننا “أنجزنا هذا القانون باللجنة الفرعية، بعد دمج 4 اقتراحات من تكتل لبنان القوي واللقاء الديموقراطي والتنمية والتحرير والجمهورية القوية، وبتنا أمام صيغة واحدة، وسأقوم بإعداد التقرير في غضون اليومين المقبلين وسأرفعه الى رئيس المجلس النيابي. وهذا العمل مهم جداً ويحدد بالمرحلة المقبلة عملياً قدرة لبنان على المستوى التشريعي والقانوني بمعايير دولية وبشفافية مطلقة وباستقلالية وحيادية لا يحدّها سوى مسألة الملك العام وعلاقة هذا الصندوق بالدولة، والتي لها طابع الملكية.”

اضاف “أما الايرادات والواردات بنسبة 80% فهي في محفظة ادخار واستثمار، بمعايير تحدد بمجلس ادارة مستقل يقوم بتوظيف هذه الأموال خارج لبنان، أما ما يتم في لبنان فيجب أن يخضع للدراسة والضمانة”.

تابع: “أما ال20% الأخرى من عائدات الصندوق فتخصص للتنمية الداخلية بمشاريع مستدامة واستثمارية تعود بالمداخيل للدولة اللبنانية. وأهم ما في هذا القانون هو الحرص على اخضاعه لمعايير الشفافية والمحاسبة والمراقبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام