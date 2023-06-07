كرامي: مرشحي المفضل لرئاسة الجمهورية هو الحليف والاخ سليمان فرنجية

أكد النائب فيصل كرامي ان مرشحه المفضّل لرئاسة الجمهورية هو رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، وتابع انه “الحليف والصديق والأخ، ولا يمكن ان أُفاضِل بينه وبين أي اسم آخر”. واوضح ان “تكتل التوافق الوطني بين جهاد ازعور وفرنجية سيختار الاخير”.

وشدد كرامي في حديث لصحيفة الجمهورية اللبنانية الاربعاء على “أهمية الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية”، ورأى ان الجلسة المقبلة في 14 من الشهر الجاري لن تُحقق هذا الانجاز بسبب الانقسامات الحادة بين الكتل والقوى النيابية”.

وعبر كرامي عن الخشية من تداعيات هذه الانقسامات والاصطفافات لأنّ “ما نفكّر به ليس فقط لحظة الانتخاب، وسلامة ودستوريّة اللعبة الديموقراطية، وإنما واجبنا ان نفكّر أيضاً بما بعد الانتخاب، أي بالسنوات الست التي سيمضيها الرئيس في سدة الحكم”.

ولفت كرامي الى ان “التوافق العريض على اسم الرئيس هو شأن يَتّخِذ في هذه المرحلة بُعداً وطنيا”، وتابع “هذا التوافق الذي أشدّد على انه لا يعني إطلاقاً تفاهمات وتسويات قائمة على المحاصصة وطريقة تَقاسم السلطة والمناصب والنفوذ، إنما السبيل الوحيد إليه هو الحوار الوطني الجامع الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري، والذي لا يستثني أحدا”.

المصدر: صحيفة الجمهورية