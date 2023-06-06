سلطات مقاطعة خيرسون تعد لإخلاء 3 مدن بعد الطوارئ في محطة كاخوفسكايا

قالت الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، إنها تتخذ التدابير اللازمة لإجلاء منظم لسكان مدن نوفوكاخوفسكيا وجولوبريستانسكيا وأليشكينسكيا بعد تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

وأضافت الإدارة في بيان الثلاثاء أنه “بسبب الارتفاع المفاجئ في منسوب المياه، بعد الأضرار التي لحقت بسد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، يتم التحضير لإجلاء السكان بشكل منظم. يجب على سكان مدن نوفوكاخوفسكيا وجولوبريستانسكيا وأليشكينسكيا تجميع حاجاتهم الشخصية وكل الوثائق الضرورية وأخذ طعام يكفي لمدة ثلاثة أيام وكذلك ما يكفي من مياه الشرب. وقبل مغادرة البيت يجب إغلاق الغاز والماء وقطع الكهرباء. سيتلقى جميع السكان المساعدة اللازمة بالكامل: روسيا لا تتخلى عن أبنائها”.

والليلة الماضية قصف الجيش الأوكراني المحطة بقذائف صاروخية ودمر الجزء العلوي منها. وتسبب القصف بأضرار كبيرة لصمامات السد وتسبب ذلك بتدفق شديد غير منظم للمياه. وارتفعت المياه إلى ثمانية أمتار في نهر دنيبر ووصلت إلى 5.3 متر في نهر كورسنك.

المصدر: روسيا اليوم