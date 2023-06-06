عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 6 حزيران 2023

العناوين:



الأخبار:

– السعودية لمواطنيها: الدم الدم

– الكل يراهن على جنبلاط… وانقسام نواب التيار مستمر

– جلسة 14 حزيران: الفراغ يتمدد

– حاقان فيدان: ديبلوماسية الاستخبارات… تَخرج من الظلّ

البناء:

– بلينكن يعلن أمام الأيباك التمسك بالمسار الدبلوماسي مع إيران… وإلى الرياض للتشاور حول سورية

– بري يدعو لجلسة انتخابية الأربعاء المقبل والكتل تشدّ براغيها وتتسابق على الأصوات الرمادية

– لا دورة ثانية في الجلسة الانتخابية وفي الدورة الأولى احتمال التصويت بالورقة البيضاء قائم

– الحسنية في دورة سناء محيدلي الإعلامية: متمسكون بالمقاومة ورفضنا قاطع للفدرالية

– واشنطن تتجاهل انتقاد قرار السعودية خفض انتاج النفط

– إعلام عبري: تشكيل تحالف بحري بين إيران وجيرانها تحوّل جوهري

النهار:

– سباق على “بيضة القبان” حتى 14 حزيران

– بلينكن في السعودية اليوم.. وإيران تعاود فتح سفارتها

– مسؤولون أميركيون يرصدون بدء أوكرانيا هجومها المضاد

– الوكالة الذرية تأسف لبطء إيران في إعادة تركيب كاميرات المراقبة

الديار:

– بري يحدّد موعداً لجلسة «بوانتاج» لا انتخاب… عودة الى «الورقة البيضاء»

– بكركي تزخم تحرّكها… وتدخل عون لم يُصلح تصدّعات «الوطني الحرّ»

– وزير الدفاع الإسرائيلي حذر من حرب «متعدّدة الجبهات» وواشنطن ترصد

– طهران تفتح سفارتها في الرياض اليوم غروسي: تعاون إيران غير كاف

اللواء:

– بري عاجل خصومه بموعد الجلسة.. و14 حزيران محطة للتباعد

– عون يدافع عن اختيار أزعور.. واعتصامات الضمان تكشف مخاطر انهيار الرعاية الصحية

– الكويتيون ينتخبون اليوم مجلس الأمة والترشيح النسائي خجول

– إيران تعيد اليوم فتح سفارتها في السعودية

– بلبنكن عشية زيارته للرياض يحث السعودية وإسرائيل على التطبيع

الجمهورية:

– جلسة انتخاب.. أم تكرار المسرحيات؟

– بلينكن: للتطبيع بين السعودية وإسرائيل

الاسرار:

البناء:

– كواليس: قال مصدر دبلوماسي إن كلمة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أمام منظمة الآيباك التي تمثل اللوبي الصهيوني في أميركا بحضور مسؤولين إسرائيليين والإشارة الى دعم مالي إضافي لـ «إسرائيل» ومساعدات تقنية عسكرية مقابل الرهان الدبلوماسي مع إيران، تعني أن هناك اتفاقًا غير معلن مع إيران يتم تنفيذه.

– خفايا: قال مرجع نيابي سابق تبين أن تشبيه الرئيس نبيه بري لترشيح ميشال معوّض بالتجربة الأنبوبية كان صحيحًا وقد انتهت بالإجهاض؟ متسائلًا عما إذا كان يمكن القول بعد الشدّ والقدّ لخلط الأوراق والتقاطع ومرشح الإصلاح والتمثيل الوازن، انتهى المخاض، لكن تمخّض الجبل فولد فأراً؟

اللواء:

– همس: حسب المعلومات المؤكدة من سفارتي لبنان في روما وباريس، فإن مخاطر الشغور الرئاسي على وجود المسيحيين كان الحاضر الأكبر، ومنه بدأت المعالجة..

– غمز: تُحاط التحقيقات الجارية، والتي توصلت الى نتائج مهمة بسرية تامة، لجهة مصير الجهات التي اقدمت على سرقة كابلات الكهرباء من وسط بيروت..

– لغز: حسب سياسي واقتصادي لبناني مخضرم، فإن فرص المرشح الجديد للمعارضة متضائلة، خلافًا لما هو متوقع منها.

الجمهورية:

– لوحظ أخيرًا أنّ عددًا كبيرًا من المدراء العامين في القطاع العام يعملون خارج البلد في مؤسسات خاصة منذ فترة طويلة.

– بعد القرار الأخير الذي طالَ أحد المدراء العامين، هدّد بعض الوزراء مدراءهم العامين باتخاذ الاجراءات نفسها إذا استمروا بمعاندتهم.

– يُتوقّع حصول اتصال قريب على جانب كبير من الأهمية بين مرجع غير زمني ومسؤول دولي كبير ينشط بشكل دائم في مسألة تخص اللبنانيين.

نداء الوطن:

– يرى البعض أنّ عدم حسم موقف نواب معارضين جنوبيين خيارهم الرئاسي يعود إلى انتظار كلمة سرّ من دولة عربية غير خليجية.

– تؤكد مرجعية روحية أنّ التواصل مع أبناء الطائفة من النواب يحصل بشكل يومي وعلى مدار الساعة لتنسيق الخطوات لذلك لا داعي لأخذ صورة للقاءات.

– يتردد أنّ مرجعية روحية غير كاثوليكية قد زارت الفاتيكان في الفترة الأخيرة لوضع المسؤولين فيها في صورة الأوضاع المتردية والأخطار المحدقة بالوجود المسيحي في لبنان.

المصدر: صحف