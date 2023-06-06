أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا بأكثر من 16%

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بعد ظهر بأكثر من 16%، متجاوزة سعر 300 دولار لكل ألف متر مكعب

ووفقا لبورصة لندن، ارتفعت تكلفة العقود الآجلة للغاز في أوروبا ، بمعدل نمو فاق الـ16%، ليتجاوز سعر كل ألف متر مكعب من الغاز الـ 300 دولار.

وبحسب مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا)، افتتحت العقود الآجلة لشهر يوليو التداول عند 265.5 دولار لكل ألف متر مكعب، بارتفاع 0.8%.

واعتبارا من الساعة 15.49 بتوقيت موسكو، أصبحت تكلف 307.4 دولار، بارتفاع 16.7%، وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على السعر المقدر ليوم التداول السابق، والذي سجل 263.3 دولار لكل ألف متر مكعب.

وتراجعت أسعار الغاز منذ نهاية العام الماضي وصولا إلى الـ 25 مايو الماضي، لأدنى مستوياتها منذ عامين، حيث انخفضت لأقل من 300 دولار لكل ألف متر مكعب.

ويعتبر هذا التراجع أقل بنحو 13 مرة مقارنة بالأرقام القياسية المسجلة في بداية فصل الربيع من العام الماضي، حيث وصلت إلى 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وانخفض سعر الغاز في البورصة الأوروبية بسبب الاحتياطيات الكافية في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الطقس الدافئ والرياح وإجراءات التقشف، مما قلل بشكل كبير من استهلاك الغاز الطبيعي.

المصدر: نوفوستي