لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال: الأسرى الإداريون سيبدأون يوم الأحد إضرابًا مفتوحًا عن الطعام تحت عنوان “ثورة حرية – انتفاضة الإداريين” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2023 - 17:26

لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال: الأسرى الإداريون سيبدأون يوم الأحد إضرابًا مفتوحًا عن الطعام تحت عنوان “ثورة حرية – انتفاضة الإداريين”

منذ 1 ساعة 5 June، 2023
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