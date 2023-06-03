الطقس الى الاستقرار اعتبارا من الأحد.. وتحذيرات من خطر الحرائق

أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أن درجات الحرارة ترتفع تدريجاً بدءًا من 3 حزيران وتصبح أعلى من معدلها حتى تاريخ 8 حزيران بحيث تتخطى 35 درجة.

ونبهت المصلحة في بيان الى إرتفاع مؤشر الحرائق بشكل خطير في جميع المناطق، وطلبت إتباع الإرشادات الصادرة عنها سابقا، داعية المزارعين لزيادة كميات وعدد الري للمزروعات وعدم كشف عناقيد العنب كي لا تتلفها الشمس.

واندلعت يوم الجمعة عدة حرائق في مناطق لبنانية مختلفة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد سرعة الرياح المحملة بالغبار.

وفيما كان لبنان يتاثر بكتل هوائية حارة وجافة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية، تداول ناشطون مشاهد للعواصف الرملية في مناطق مصرية والتي ادت الى اغلاق قناة السويس لفترة من الوقت.

وبعد الاجواء المغبرة التي كانت مسيطرة على لبنان يبدأ الطقس بالاستقرار ابتداء من الغد مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال تساقط امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الشمالية.

المصدر: قناة المنار