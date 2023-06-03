قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت قرية دير شرف شمال غرب نابلس، فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2023 - 10:20

قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت قرية دير شرف شمال غرب نابلس، فجر اليوم

منذ 1 ساعة 3 June، 2023
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