عبد اللهيان: علاقاتنا مع دول البريكس عالية وإيران شريك موثوق به

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين اميرعبداللهيان، ان علاقات إيران الثنائية السياسية والاقتصادية مع دول البريكس في مستوى جيد للغاية، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما أكثر من ثلاثين مليار دولار.

وقال اميرعبداللهيان خلال مشاركته في الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول البريكس وأصدقاءها في كيب تاون، انه في هذه القمة “الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي إحدى الدول الرائدة في مجال التعددية، وعلاقاتنا الثنائية السياسية والاقتصادية مع دول البريكس في مستوى جيد للغاية، حيث تبلغ التجارة بينهما أكثر من ثلاثين مليار دولار وإن الآليات المتعددة الأطراف التي تكون إيران وبعض دول البريكس أعضاء فيها، مهمة”.

وصرح “سنعمل قريبًا على تطوير علاقاتنا مع الدول الثلاث الأعضاء في البريكس، وهي روسيا والصين والهند، في اطار منظمة شنغهاي للتعاون، وإن الجمهورية الإسلامية والهند وجمهورية جنوب إفريقيا أعضاء نشطون في اتحاد البلدان المطلة على المحيط الهندي (IORA) وتتعاون مع البعض في مختلف المجالات الاقتصادية، كما أن ايران والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا أعضاء نشطون ومتحالفون في مجموعة البلدان النامية المعروفة باسم “مجموعة الـ 77”.

تابع “بالنسبة لإيران، يمكن أن تكون بريكس الهدف المهم التالي في سياسة التعددية، لهذا السبب، نحن من بين أوائل الدول التي أعلنت رسميًا عن اهتمامها بالمشاركة في إطار عمل البريكس، وبالطبع العضوية فيه، وان طلب عدد كبير من الدول للانضمام إلى البريكس يؤكد أننا اتخذنا الخيار الصحيح”.

وقال اميرعبداللهيان “يمكن أن تكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب الدول الأخرى المتحالفة والمهتمة، شريكًا موثوقًا به لمجموعة بريكس في المستقبل، فإيران ذات الخبرة العالية في التواجد النشط في المؤسسات والمبادرات الدولية، تمتلك احتياطيات كاملة من الطاقة، وشبكات النقل والعبور القصيرة والرخيصة، والإنجازات العلمية المثيرة للإعجاب، وقبل كل شيء الإرادة القوية للمشاركة في إنشاء نظام عادل في العالم، فإذن يمكنها ان تكون شريكًا مهمًا لبريكس”.

ولفت وزير الخارجية الإيراني الى ان “أهداف بريكس وأهداف الجمهورية الإسلامية متوائمة للغاية لدرجة أننا نفكر بالفعل في سبل التعاون والشراكة مع بريكس من هذه اللحظة، و قريباً، سنستضيف مؤتمراً في طهران بالتعاون مع سفارات الدول الأعضاء في البريكس لشرح قدرات تعاون إيران مع البريكس، فأدعو جميع الدول الأعضاء للمشاركة في هذا المؤتمر”.

المصدر: وكالة مهر