“الضمان” طلب من المستشفيات والأطباء الإلتزام بالتعرفة المقررة لغسيل الكلى

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان لها الخميس ان “المدير العام للصندوق محمد كركي قرارا حمل الرقم 287 بتاريخ 1/6/2023، قضى بموجبه زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى من 2500000 ل.ل. إلى 5240000 ل.ل. دون احتساب بدل أتعاب الأطباء. وتعديل أتعاب الطبيب المعالج لتصبح 1040000 ل.ل. بدلا من 500000 ل.ل. عن كل جلسة”.

وتابع البيان “طالب المدير العام كافة المستشفيات والأطباء بالإلتزام التام بهذه التعرفات وعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين والتي قد تصل حد فسخ العقود والادعاء أمام القضاء المختص إذا اقتضى الأمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام