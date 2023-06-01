“الضمان” طلب من المستشفيات والأطباء الإلتزام بالتعرفة المقررة لغسيل الكلى – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2023 - 17:30

“الضمان” طلب من المستشفيات والأطباء الإلتزام بالتعرفة المقررة لغسيل الكلى

منذ 3 ساعة 1 June، 2023
اجهزة غسيل الكلى
لبنان

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان لها الخميس ان “المدير العام للصندوق محمد كركي قرارا حمل الرقم 287  بتاريخ 1/6/2023، قضى بموجبه زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى من  2500000 ل.ل.  إلى 5240000 ل.ل.  دون احتساب بدل أتعاب الأطباء. وتعديل أتعاب الطبيب المعالج لتصبح 1040000 ل.ل. بدلا من 500000 ل.ل. عن كل جلسة”.

وتابع البيان “طالب المدير العام كافة المستشفيات والأطباء بالإلتزام التام بهذه التعرفات وعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين والتي قد تصل حد فسخ العقود والادعاء أمام القضاء المختص إذا اقتضى الأمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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