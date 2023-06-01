هاشم: رشيد كرامي شهيد للوحدة والحرية والعدالة والعروبة

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي ان “36 عاما مرت وذكراه لا تزال حاضرة في الضمير والوجدان الوطني والعربي، لأن الرشيد كان عنوانا في الانتماء والهوية الوطنية والعربية، وكان وما زال في حضوره والغياب مثالا لرجل الدولة الملتزم مبادئ القيم الوطنية والأخلاقية”.

واعتبر هاشم في بيان له الخميس ان “الذكرى تأتي هذه السنة ولبنان في ظل تطورات وتحديات احوج ما يكون الى نهج وسيرة وقيمة استشهاده لمواجهة الازمات وانقاذ البلد من براثن الفساد وسلبيات المذهبية وما تتركه من تداعيات، والتأسيس لوطن العدالة والكفاءة والمواطنية الحقيقية، وهي المبادئ التي دفع من اجلها حياته ليبقى لبنان وطن الوحدة والعروبة واسقاط كل محاولات التجزئة والتفرقة، فاستحق ان يكون شهيدا للوحدة والحرية والعدالة والعروبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام