“أمر مضحك”.. من تعليق للخارجية الروسية على موقف “البيت الابيض”

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريح البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة الأمريكية “لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا” بأنه “مضحك”.

جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق “تلغرام” حيث كتبت: أمر مضحك. يحطمون المنزل بأنفسهم، ويصبون عليه البنزين، ويضرمون فيه النيران بأيديهم، ويزرعون المفرقعات النارية ويزودونها بالحطب، والآن يعلنون “عدم استعدادهم للتصعيد”.

اضافت إن “حرب الغرب” في صيغة الحرب الهجينة مستمرة منذ وقت طويل.

وكان البيت الأبيض قد صرح بأن الولايات المتحدة لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى مستوى “حرب ضد الغرب” بسبب الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية. وزعم انه يرفض الهجمات داخل الاراضي الروسية.

موقف الماني حول الهجمات داخل روسيا

المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيشتريت، قال إن برلين تعتبر ضربات القوات المسلحة الأوكرانية ضد أهداف في روسيا مشروعة من وجهة نظر القانون الدولي.

و أشار هيبيشتريت إلى موقف المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي صرح بأن برلين تزود تزود كييف بأسلحة ألمانية من أجل “الدفاع عن الأراضي الأوكرانية”.

المصدر: روسيا اليوم