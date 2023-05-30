تقرير مصور| خطفٌ رافقته حفلة اكاذيب! – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2023 - 21:08

تقرير مصور| خطفٌ رافقته حفلة اكاذيب!

منذ 53 mins 30 May، 2023
لبنان

انتهت عملية خطفِ المواطن السعودي بعدَ حملةِ اكاذيبَ وافتراءاتٍ اعلامية وسياسية واسعة.

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