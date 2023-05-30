جريحان بحادث سير على اوتوستراد حبوش – النبطية جنوب لبنان

جرح شخصان الثلاثاء بحادث سير مروع وقع بين عدد من السيارات على اوتوستراد حبوش – النبطية جنوب لبنان، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “جرح كل من (أ.ع) و(ح.ب )في حادث سير مروع وقع بين عدد من السيارات على اوتوستراد حبوش النبطية”، وتابعت “على الاثر حضرت عناصر الصليب الاحمر وفرق الإسعاف وعملت على نقلهما إلى مستشفى النبطية الحكومي”.

واضافت الوكالة ان “الحادث أدى إلى زحمة سير على الاوتوستراد وتعمل القوى الأمنية على تنظيم السير كما فتحت تحقيقا بالحادث”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام