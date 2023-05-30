السيد رئيسي يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات

هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات. وأفادت وكالة “الأناضول” أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وكان رئيسي بعث يوم الأحد برقية إلى أردوغان هنأه فيها بتقدمه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

كما رأى السيد رئيسي أن “تقدم أردوغان في الانتخابات مؤشر على استمرار ثقة الشعب التركي به”، مؤكداً أن “العلاقات الودية القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعلاقات حسن الجوار، إلى جانب الروابط التاريخية والثقافية والدينية، ستغدو أقوى من أي وقت مضى”.

المصدر: روسيا اليوم