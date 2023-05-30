اعلام العدو: إصابة خطيرة في هجوم إطلاق نار قرب حومش شمال الضفة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2023 - 12:26

اعلام العدو: إصابة خطيرة في هجوم إطلاق نار قرب حومش شمال الضفة

منذ 22 mins 30 May، 2023
أخبار موقع المنار

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