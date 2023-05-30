إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس وطولكرم وسط اندلاع اشتباكات عنيفة

اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عسكر شرق مدينة نابلس، ونور شمس شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومة الفلسطينية تركزت في نور شمس.

وأفادت مصادر في نابلس وطولكرم، أن قوات الاحتلال توغلت في مخيمي عسكر ونور شمس بأعداد كبيرة من الأليات العسكرية وبرفقتها جرافات، فيما حلق طيران مروحي في سماء طولكرم ونور شمس مع اشتداد الاشتباكات.

وذكرت المصادر أن جنديا من قوات الاحتلال أصيب خلال الاشتباكات التي اندلعت في وقت مبكر من الفجر، مشيرةً إلى اطلاق المقاومين وابل كثيف من نيران تجاه الاحتلال، وكذلك تفجير عبوات محلية الصنع في ألياته.

وأشارت المصادر إلى قصف قوات الاحتلال منزلا بنور شمس بصواريخ “أنيرجا”، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المنزل، دون أن يتم التعرف على مصير السكان داخله.

وفي نابلس، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم عسكر شرق المدينة منتصف الليل، حاصرت المخيم بالكامل قبل أن تتقدم نحو منازل الأهالي، واقتحام منزل عائلة الشهيد حسن قطناني أحد منفذي عملية الأغوار.

جرافة للاحتلال تعيث خرابا بساحة مخيم نور شمس في طولكرم

وأشارت مصادر في المخيم أن قوات الاحتلال أخذت قياسات منزل عائلة قطناني. ووفق جمعية الهلال الأحمر، فإن ٣٩ مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز والرصاص المطاطي خلال اقتحام مخيم عسكر.

وأفادت المصادر باندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين في مخيم عسكر وقوات الاحتلال، تخللها إطلاق النار وتفجير عبوات محلية الصنع في أليات الاحتلال. ووثقت الفيديوهات تفجير عبوة ناسفة في دورية لجيش الاحتلال، وكذلك إطلاق وابل من الرصاص تجاه الأليات المصفحة. قبيل منتصف الليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية، وشرعت في عملية دهم واسعة، وذلك عقب عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال قرب مستوطنة كريات أربع.

قوات الاحتلال تدمر أحد المحلات التجارية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم

اشتعال النيران بمحل تجاري بمخيم نور شمس بطولكرم بعد تفجيره من قبل قوات الاحتلال

صورة لقناص من قوات الاحتلال في نابلس

شاب يعيد قنبلة غاز باتجاه قوات الاحتلال خلال المواجهات المندلعة في شارع الاتحاد بنابلس.

تكبيرات في مخيم نور شمس بعد انسحاب قوات الاحتلال وفشلها في اعتقال المطاردين.

المصدر: وكالات