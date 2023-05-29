النائب عطية: لا توافق على اسم أزعور.. ومرشحنا نعلن عنه داخل مجلس النواب

أكد عضو كتلة “الاعتدال الوطني” النائب سجيع عطية في حديث له الاثنين أن “لا توافق بشكل نهائي على اسم الوزير السابق جهاد أزعور لترشيحه لرئاسة الجمهوريةّ”، واستبعد ان “يكون المجلس أمام سيناريو انتخاب أزعور – فرنجية”.

وقال عطية إن “كتلة الاعتدال الوطني لن تلجأ إلى خيار الورقة البيضاء في حال عقد جلسة انتخابية، بل ستشارك في صنع القرار”، وأوضح أن “الكتلة لن تعلن اسم مرشحها إلا داخل مجلس النواب منعا لأي عرقلة للاستحقاق”.

وتوقع عطية “إتمام الانتخابات الرئاسية في خلال أسبوعين نتيجة الحراك الداخلي والخارجي، بالإضافة الى الضغوط التي تدفع نحو هذا المسار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام