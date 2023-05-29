حدث اليوم | شهيد برصاص الاحتلال في جنين.. والمقاومة تتصدى وتفشل الاقتحام

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الاثنين، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال “الإسرائيلي” في جنين بالضفة المحتلة.

ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد الشاب أشرف محمد أمين إبراهيم (37 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، فجراً، وقد أصيب برصاصتين متفجرتين واحدة في البطن تسببت بتفتت الكبد، والثانية في الصدر اخترقت الرئة.

وكان أصيب 8 مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال، واعتقل اثنان آخران فجراً، خلال اقتحامه مدينة جنين شمال الضفة الغربية من جهات عدة.

وأوضحت مصادر محلية في المنطقة، أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من نقل المصابين، وقامت إحدى آلياتها بصدم مركبة إسعاف الحياة وأخرى تابعة لمستشفى الرازي، وألحقت بهما أضرارا مادية.

وأفاد شهود عيان في المنطقة، بأن أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، فيما تصدى لها مقاومو سرايا القدس- كتيبة جنين بوابل من الرصاص.

كتيبة جنين تكشف تفاصيل إفشاله محاولة الاحتلال اقتحام مخيم جنين

ودارت اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية، ما دفع الاحتلال لإرسال تعزيزات عسكرية إضافية كبيرة إلى مخيم جنين.

وأعلنت سرايا القدس كتيبة جنين، انها أفشلت محاولة الاحتلال لاقتحام المخيم، حيث دخلت قوات وآليات الاحتلال في أكثر من محور في محاولة لتشتيت مجاهدينا إلا أن يقظتهم مكنتهم من تحويل عملية الدفاع إلى هجوم.

وقالت السرايا خلال بيان لها “تمكن مجاهدونا من توجيه ضربات مكثفة صوب قوات الاحتلال وآلياته التي تمركزت في الحي الشرقي وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة محققين إصابات مباشرة”.

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واوضحت كتيبة جنين ان المجاهدين استهدفوا آليات الاحتلال في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص وإجبارها على التراجع. وتنفيذ عمليات استهداف صوب قوات الاحتلال في (البيادر – شارع الناصرة – المراح – المنطقة الشرقية)، وخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال محققين إصابات مباشرة.

وكشفت عن تمكن كتيبة جنين ولواء الشهداء من تنفيذ كمين في قوة صهيونية في محيط المخيم واستهدافها بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة محققين إصابات مؤكدة في صفوف القوة، كما تم استهداف عدد من تمركزات قناصة الاحتلال على بعض المنازل.

ووجهت نداء لأهلنا في جنين “بالقول يا أهلنا في مدينة جنين ومخيمها الصامد مخيم جنين البطولة والفداء.. أنتم صمام الأمان والدرع الحامي لأبنائكم المجاهدين الذين يبذلون دماءهم لصد عدوان هذا العدو الغاشم على أبناء شعبنا “.

ودعت مساجد مدينة جنين إلى النفير لمواجهة اقتحام الاحتلال وسط اشتباكات عنيفة جداً.

الاحتلال يتوغل شرق غزة ورفح

وفي قطاع غزة، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، في عشرات الأمتار من أراضي الفلسطينيين شرق مدينة غزة وشرق رفح جنوب القطاع.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال، التي تم تعزيزها بالجرافات والآليات العسكرية، توغلت عشرات الأمتار في أراضي شرق حي الزيتون في غزة وشرق حي النهضة في رفح، وقامت بعمليات تجريف في المنطقتين.

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية وصلوات أثناء اقتحام المسجد الأقصى

وفي سياق الاعتداءات الصهيونية، أدى مستوطنون طقوساً تلمودية وصلوات أثناء اقتحام المسجد الأقصى.

المصدر: موقع المنار + مواقع فلسطينية