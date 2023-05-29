عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم 29-5-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الإثنين 29-5-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

ـ حرب الوقف الدرزي

ـ معارضو فرنجية قرّروا المواجهة

ـ إردوغان رئيساً لتركيا: قرن جديد وأمّة منقسمة

ـ المعارضة وباسيل: خيارات محدودة وسباق مع الوقت

البناء

ـ أردوغان رئيسا لتركيا بـ 52% يواجه تعقيدات سياسية واقتصادية… تنعقد خيوطها عند الأسد

ـ تراجع موجة أزعور لصالح المرشح التوافقي الجامع… ورعد: الترشيح مناورة لإضعاف فرنجية

ـ القومي يحيي عيد التحرير في احتفالين… بمشاركة حاشدة سياسياً وشعبياً في بيروت وضهور الشوير

ـ حردان: نعم لثلاثية القوة ولرئيس يستحق الثقة بوطنيته وتاريخه… والحسنية: لا للفدرلة والتقسيم

الجمهورية

ـ أسبوع حسم الخيارات الرئاسية

ـ إردوغان يفوز في الدورة الثانية

ـ المستجدات الرئاسية: طبخة بحص

ـ الحاكمية والاقتصاد النقدي أنعشا الملف الرئاسي

اللواء

ـ احتفالات لبنانية بفوز أردوغان.. وإضراب الإدارة لأسبوعين رداً على تنصُّل الحكومة

ـ أردوغان رئيساً بعد جولة الإعادة

ـ سلطان عُمان في طهران: تعزيز مصالحات المنطقة

أسرار الصحف:

البناء

قال مصدر نيابي إن ثنائي حركة أمل وحزب الله بتأكيده على الدعوة للحوار بلا شروط مسبقة حول الاستحقاق الرئاسي يكتفي بمراقبة مواقف الكتل النيابية، خصوصاً الذين يسعون للتوافق على مرشح موحّد لمواجهة الوزير سليمان فرنجية، ويقدّر دعاة التوافق الجامع وعنده لكل احتمال جواب

قال دبلوماسي روسي سابق إن شهر تموز سوف يشهد بدء التنسيق الميداني بين الجيشين السوري والتركي لتفكيك الوضع في إدلب تمهيداً لتسلّم الجيش السوري للسيادة حتى الحدود أو سوف يشهد بدء عملية عسكرية سورية مدعومة من إيران وروسيا والدول العربية لتحقيق الهدف ذاته، وعلى تركيا أن تقرر كيفية التعامل معها

النهار

نجحت شخصية بيروتية ناشطة في جمع مشايخ وكوادر في جمعية المقاصد وكشافتها الى مجموعة من الفاعليات. وخلفت حصيلة اللقاء ارتدادات ايجابية في اوساط السنة في العاصمة والمناطق.

لم تعلم الحلقة الضيقة من وليد جنبلاط انه سيقدم على الاستقاله من رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي، ولو كانت في اجواء التحضيرات لهذه الخطوة، لكنها لم تتوقع حسم خياره في هذا التوقيت.

تربط مرجع حكومي علاقة جيدة مع نائب بقاعي وهما على تنسيق مفتوح في اكثر من ملف.

يستعد نائب سابق في زحلة للانتخابات النيابية المقبلة قبل ثلاث سنوات من موعدها ليبقى على تماس مع قواعد الناخبين.

الجمهورية

أكّد نائب في تكتل بارز أنّ التواصل لم ينقطع مع حزب معارض في شأن الإستحقاق الرئاسي.

يُنتظر أن تلاقي شخصية سياسية في إحدى الطوائف قرار مرجعية سياسية أخرى من الطائفة نفسها بتدبير مشابه في تنظيمها الحزبي.

يجري العمل على توسعة تكتل بضمّ نواب من المستقلين والتغييريين اليه.

اللواء

تردد أن شخصية مالية برز اسمها في بورصة الترشيحات مؤخراً قامت بزيارة خاصة إلى عاصمة عربية معنية بالوضع اللبناني وأجرت عدة لقاءات تُوِّجت بمقابلة مع مسؤول كبير

يبذل رئيس حزب مسيحي شاب جهوداً مكثفة لإيصال التفاهم بين حزبين مسيحيَّين كبيرين على مرشح رئاسي من خارج المنظومة إلى خواتيمه السعيدة، وذلك قبل زيارة البطريرك الماروني إلى باريس

أُحيطت عملية سرقة كابلات الكهرباء من الوسط التجاري بتكتم شديد، ولم تُعرف نتائج التحقيقات الأولية رغم أن خطورتها تكمن بكون منطقة السراي والمجلس النيابي كانت مسرح العملية ــ الفضيحة

المصدر: الصحف اللبنانية