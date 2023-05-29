التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2023 - 02:18

التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق ومحيطها

منذ 2 ساعة 29 May، 2023
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