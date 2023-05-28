مواكبة| مواقف مهنئة بفوز رجب طيب اردوغان بالإنتخابات الرئاسية التركية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا عن فوز رجب طيب أردوغان بالانتخابات حيث حصل على 52.14% ومنافسه المعارض كمال كيليتشدار أوغلو حصل على 47.86%.

هنأ العديد من رؤساء الجمهورية في العالم، والشخصيات السياسية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفوزه بولاية رئاسية جديدة، بحسب النتائج الأولية.

وهنأ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد ابراهيم رئيسي، نظيره التركي، وقال إن “الفوز دليل على استمرار ثقة الشعب التركي بكم، انا واثق ان علاقتنا الودية في المرحلة المقبلة ستزداد قوة، والتعاون بين البلدين حيال تطورات المنطقة والعالم الاسلامي سيعزز الامن والاستقرار والسلام والتقدم والتنمية في المنطقة”.

وبدوره، بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة لنظيره التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وقال بوتين، “عزيزي أردوغان، أرجو أن تتقبلوا تهنئتي الصادقة على إعادة انتخابكم رئيساً لتركيا”.

وأضاف بوتين “كان الفوز في الانتخابات نتيجة طبيعية لعملكم المتفاني كرئيس للجمهورية التركية ، وهو دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة واتباع سياسة خارجية مستقلة”.

وتابع بوتين “نحن نقدر بشدة مساهمتك الشخصية في تعزيز العلاقات الودية الروسية التركية والتعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات. وأود أن أؤكد استعدادنا لمواصلة حوارنا البناء حول قضايا الساعة على الأجندة الثنائية والإقليمية والدولية”.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني هنأ اردوغان أيضاً، متمنياً للعلاقات العراقية التركية التقدم والازدهار واستمرار أواصر الصداقة والتعاون.

كما هنأ أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الرئيس أردوغان. وفي تغريدة عبر تويتر، قال الشيخ تميم “أخي العزيز رجب طيب أردوغان، أبارك لكم الفوز وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة. وأضاف أمير قطر “أتمنى لأخي رجب طيب أردوغان تحقيق ما يطمح له الشعب التركي من تقدم ورخاء ولعلاقات بلدينا مزيد التطور”.

وهنأ رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه بدورة رئاسية جديدة و”تجديد الثقة من الشعب في سياسته الناجحة”. وقال الدبيبة “أحيي المعارضة التركية لتمسكها بقواعد الديمقراطية حتى وإن لم يحالفها التوفيق”.

من جهتهما، وجه كلٌّ من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تهانيهما لأردوغان بفوزه بولاية جديدة.

بدوره، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف “أهنئ الرئيس أردوغان على إعادة انتخابه التاريخي رئيسا لتركيا”. كما نقلت وكالة الأنباء الصومالية عن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أنه يهنئ الرئيس التركي على فوزه بالانتخابات.

كما وجه رئيس العدالة والتنمية المغربي عبد الإله رسالة تهنئة لأردوغان بالفوز في الانتخابات التركية. وبارك رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي لأردوغان فوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية وهنأ تركيا على “عرسها الديمقراطي”.

ومن المهنئين أيضاً، رئيس صربيا، وئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بالإضافة إلى رئيس حكومة أفغانستان، والرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف.

كما هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اردوغان، بالإضافة إلى خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري ونائب الحركة الإسلامية في أراضي 48 الشيخ كمال الخطيب، وكذلك حركة حماس.

وقالت حماس “نتقدم بخالص التهاني إلى فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية ونيله مجدداً ثقة الشعب التركي الشقيق وإننا لنتطلع أن يكون هذا الفوز التاريخي محطة انطلاقةً جديدة لتركيا نحو تعزيز علاقاتها العربية والدولية، ونصرة القضية الفلسطينية”. كما هنأ رئيس المكتب لحركة حماس إسماعيل هنية أردوغان بالفوز بولاية ثانية وأشاد بالموقف الحضاري للشعب التركي، وقال “نتطلع إلى سنوات جديدة في دعم قضيتنا وقدسنا”.

ومن المهنئين أيضاً، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووزير خارجية مالطا، والرئيس الصومالي، ورئيس الوزراء المجري، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

المصدر: موقع المنار