إصابات بالاختناق في مواجهات مع العدو الاسرائيلي غرب نابلس بالضفة المحتلة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، مساء السبت خلال مواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس “إصابة 15 مواطنا جراء استنشاق الغاز خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقة غرب المدينة”.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال عقب مسيرة حاشدة خرجت من أراضي برقة شمال غرب نابلس، احتجاجا على قرار حكومة العدو الإسرائيلي القاضي بعودة المستوطنين الصهاينة لأراضي القبيبات، موقع مستوطنة “حومش” المخلاة.

المصدر: فلسطين اليوم