وزارة خارجية العدو: مقتل “إسرائيلي” طعناً بالسكين في دبي بدولة الإمارات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2023 - 01:00

وزارة خارجية العدو: مقتل “إسرائيلي” طعناً بالسكين في دبي بدولة الإمارات

منذ 2 ساعة 24 May، 2023
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