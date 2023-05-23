بوحبيب: معظم السوريين في لبنان لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين السياسيين

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال في لبنان عبد الله بوحبيب إن “السوريين في لبنان لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين السياسيين حيث معظمهم موجودون في لبنان لأسباب إقتصادية”.

وأشار بوحبيب خلال لقاء حواري في “الجمعية الإيطالية للمنظمات الدولية في روما” الى أن “في لبنان مليوني سوري، وهذا العدد يهدد تركيبة الكيان اللبناني الخاصة به، حيث كان هناك دائما توازن بين المسيحيين والمسلمين حيث يشعرون بأنهم متساوون لا أفضلية لأحدهم على الآخر”.

ودعا بوحبيب إلى “حل قضية اللاجئين”، ولف إلى أنه “حتى الآن، لا توجد خارطة طريق واضحة عن مصيرهم المستقبلي، فهم يقيمون في لبنان منذ ١٢ عاما بانتظار الحل. وهذا ما ينتظره الفلسطينيون في لبنان منذ اكثر من ٧٥ عاما الى الان”.

وقال بوحبيب “تحدثت مع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد من أجل الطمأنة الى سلامة عودتهم، وأفدت انه لدى سوريا 40 قانونا لضمان عدم معاقبة اللاجئين بأي شكل من الأشكال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام