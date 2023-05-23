ابتكار خوذة لقراءة أفكار الدماغ دون حاجة لتدخل جراحي

توصل فريق من الباحثين في جامعة كاليفورنيا/سان دييغو في الولايات المتحدة إلى تقنية جديدة لتمييز الإيماءات التي يقوم بها الإنسان بيديه، عن طريق قراءة إشارات مخه، ودون الحاجة إلى رؤية يديه وهي تتحرك.

وعن طريق تقنية تعرف باسم “تخطيط مغناطيسية الدماغ” (ميغ)، ابتكر الباحثون خوذة تحتوي على 306 وحدات استشعار، ويرتديها المستخدم لقياس المجالات المغناطيسية الناجمة عن تيارات الإشارات العصبية الكهربائية بين الخلايا العصبية في المخ.

ويمكن استخدام هذه التقنية الجديدة بدلا من وسيلة جراحية أخرى تعتمد على زرع أقطاب كهربائية على سطح المخ، كما أن هذه الوسيلة القديمة تقيس أنشطة المخ بدقة أقل.

ويقول الباحث رولاند لي رئيس مركز التخطيط المغناطيسي للمخ في جامعة كاليفورنيا سان دييغو إنه بفضل التقنية الجديدة، يستطيع “أن يرى المخ وهو يفكر دون الحاجة إلى شق الجمجمة وزراعة أقطاب كهربائية على سطح المخ نفسه”.

وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني “ميديكال إكسبريس” المتخصص في الابحاث الطبية: “لا تتطلب هذه التقنية سوى ارتداء الخوذة دون الحاجة إلى زراعة أقطاب في المخ أو إجراء جراحات دقيقة أو احتمال تعرض المخ للعدوى جراء التدخل الجراحي”. وأوضح أن تقنية “ميغ” تشبه قياس حرارة المريض عن طريق ميزان الحرارة التقليدي، حيث أنها تقيس الطاقة المغناطيسية المنبعثة من المخ، وهو ما يجعلها غير تدخلية تماما وآمنة.

المصدر: dw.com