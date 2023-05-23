بالفيديو| “ثلاثة أيام وعقدان” الحلقة الاولى : تحرير جزين

عرضت قناة المنار الحلقة الاولى من السلسلة الوثائقية “ثلاثة أيام وعقدان”، رواية التحرير الكاملة كما ترويها المقاومة الاسلامية للمرة الأولى بعد 23 عامًا على انجاز تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الاسرائيلي، من إنتاج الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ومؤسسة “الحقيقة” التابعة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في الجمهورية الإسلامية. وتتضمن السلسلة معلومات بارزة وشهادات هامة حول التحرير لا سيما من الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله.

الحلقة الأولى بعنوان “جزين البداية” تحدثت اولاً عن مرحلة تحرير ارنون كاشفة معلومات حولها..

تكشف الحلقة معلومات حول تحرير جزين، في تلك الحقبة من العام 1999، ومأزق الاحتلال في ظل عمليات المقاومة في تلك المنطقة… وماذا يتحدث السيد نصر الله عن تلك المرحلة..

عن اثر التفوق الاستخباري للمقاومة في تحرير تلك المنطقة:

سماحة الشيخ نبيل قاووق وسماحة الشيخ عبد المجيد عمار والنائب السابق نزيه منصور يتحدثون عن مسار العلاقة بين حزب الله وجزين في تلك المرحلة:

اجواء ومعلومات حول تحرير جزين في اول حزيران 1999 .. والسيد نصر الله يتحدث عن تعاطي المقاومة مع مرحلة ما بعد تحرير جزين وعن اثر هذا التحرير على المسار العام لتحرير الجنوب:

عدد من المناطق وتاريخ تحريرها:

لمشاهدة الحلقة الكاملة