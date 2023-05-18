تقرير مصور | لا جديدَ داخلياً في الملف الرئاسي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2023 - 21:48

تقرير مصور | لا جديدَ داخلياً في الملف الرئاسي

منذ 53 mins 18 May، 2023
لبنان

رئاسياً في لبنان، لا جديدَ داخلياً ، وانتظارٌ للقاءٍ مرتقبٍ بينَ الاسد وبن سلمان.

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