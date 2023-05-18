مجموعات من المستوطنين الصهاينة تواصل اقتحام المسجد الاقصى المبارك بالتزامن مع التحضيرات لما تسمى مسيرة الاعلام – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 18 2023 - 09:44
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
18 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الإمام السيد علي الخامنئي خلال لقاء مع القائمين على شؤون الحج: يجب بناء الثقافة في مجال المفاهيم الأصلية والأساسية للحج
الإمام الخامنئي: الهدف الأساسي من الحج هو توحيد الأمة في مواجهة الكفر والأصنام البشرية وغير البشرية على مر التاريخ
الإمام الخامنئي: مشكلة العالم اليوم هي تأثير الاستكبار وعلى الجميع أن يجتمعوا ليعلنوا قوتهم مقابل هذه القوى المتغطرسة
الإمام الخامنئي: من الفوائد الدنيوية للحج أن المسلمين في هذا التجمع الضخم يعلنون وجودهم وقوتهم ضد الكيان الصهيوني
إيران وروسيا توقعان اتفاقية بناء سكة حديد "رشت - أستارا" التي تربط إيران من خلال جمهورية أذربيجان بروسيا وشمال أوروبا
الرئيس الإيراني خلال مراسم التوقيع: هذه الاتفاقية لا تنحصر في التعاون بين طهران وموسكو بل تصب في مصلحة دول المنطقة
الرئيس الروسي: سكة الحديد تساعد في ربط موانئنا على بحر البلطيق بموانئ إيران المطلة على المحيط الهندي والخليج
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: بناء محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية جار وتم حل المسائل المتعلقة بالديون
مجموعات من المستوطنين الصهاينة تقتحم المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشدّدة من شرطة الاحتلال
حالة تأهب للشرطة الصهيونية في القدس المحتلة لحماية ما تسمى مسيرة الأعلام خشية إطلاق صواريخ من غزة أو تنفيذ عمليات
وفد سوري برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد يشارك في الاجتماعات التحضيرية الخاصة بالقمة العربية في مدينة جدة السعودية
المقداد بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب: كل العرب يرحبون بدور سوريا وليس هناك خلافات حول القضايا المتعلقة بها
المقداد: نتطلع لأن يكون الدور العربي فاعلًا في مساعدة اللاجئين السوريين وعملية إعادة الإعمار ستسهل عودتهم إلى بلدهم
المقداد بحث في جدة مع نظرائه الأردني واللبناني والعماني والتونسي والجيبوتي والإماراتي والسعودي قضايا جدول أعمال القمة
الوزراء العرب يجددون للمقداد ترحيبهم بعودة سوريا إلى اجتماعات الجامعة العربية وأهمية ذلك على مجمل العمل العربي المشترك
المقداد بعد لقائه نظيره السعودي: هناك قرار من أعلى القيادتين في سوريا والسعودية بأن نسير نحو التقدم ولا عودة إلى الوراء
أمين عام جامعة الدول العربية يحذر من أن الوضع في فلسطين يقترب من مرحلة الانفجار بسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية
الرئيس السابق ميشال عون: على القضاء والحكومة تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية بحق حاكم مصرف لبنان وإلا ارتكبوا مخالفة كبيرة
الرئيس عون: أفكر بأشخاص لرئاسة الجمهورية لكن من الصعب أن أسميهم لأن الوضع صعب وبوادر الإصلاح ليست ظاهرة
نجاة طيارين 2 من سلاح الجو في الجيش اللبناني بعد سقوط طائرتهما أثناء إقلاعها من مطار حامات
المجلس السياسي الأعلى في اليمن في الذكرى الـ33 للوحدة: على المتورطين بعرقلة مسار إحلال السلام احترام إرادة الشعب
المجلس السياسي الأعلى: نجدد موقف صنعاء من السلام المشرف ونؤكد أن السعودية معنية بتحمل المسؤولية عن الوضع في المنطقة
وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير مجموعتين من القوات الأوكرانية في باخموت و5 قاذفات لمنظومة "باتريوت" في كييف
الرئيس التركي يعلن تمديد صفقة الحبوب الأوكرانية لمدة شهرين إضافيين ويشكر الرئيس الروسي على دعمه المبادرة
الخارجية الروسية تؤكد تمديد صفقة الحبوب لمدة شهرين وتدعو إلى معالجة العيوب التي شابت تنفيذ الاتفاقية بأسرع ما يمكن
الرئاسة التركية تدين اعتقال السلطات الألمانية صحافيين تركيين 2 بناءً على شكوى تقدم بها أحد أعضاء "منظمة غولن"
الخارجية التركية تستدعي السفير الألماني في أنقرة على خلفية اعتقال الصحفيين وتعتبر أن ما جرى "اعتداء" على الإعلام التركي
حزب الشعب المعارض في تركيا يقدم شكاوى حول مخالفات يشتبه بوقوعها في آلاف صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الأخيرة
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان: أعمال العنف جزء من مؤامرة حظر حركة الإنصاف والخصوم يسعون لإشعال نزاع مع الجيش
مجموعات من المستوطنين الصهاينة تواصل اقتحام المسجد الاقصى المبارك بالتزامن مع التحضيرات لما تسمى مسيرة الاعلام
منذ 8 mins
18 May، 2023
عاجل
المستوطنون الصهاينة
المسجد الاقصى
مسيرة الاعلام
التعليقات
ذات صلة
تقرير مصور | تأهب في كيان الاحتلال لحماية مسيرة الاعلام واقتحامات واعتقالات في الضفة
دعوات لرفع العلم الفلسطيني في الساحات كافة ردًّا على مسيرة الأعلام التهويدية
فلسطين | اقتحامات المسجد الاقصى وهدم عمارة في مخيم شعفاط
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}