مجموعات من المستوطنين الصهاينة تواصل اقتحام المسجد الاقصى المبارك بالتزامن مع التحضيرات لما تسمى مسيرة الاعلام – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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May 18 2023 - 09:44

مجموعات من المستوطنين الصهاينة تواصل اقتحام المسجد الاقصى المبارك بالتزامن مع التحضيرات لما تسمى مسيرة الاعلام

منذ 8 mins 18 May، 2023
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