المقداد: سورية تريد لكل أبنائها اللاجئين أن يعودوا إلى وطنهم

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد أن العلاقات التي تجمع سورية ولبنان وثيقة، وأن التنسيق بينهما مستمر في مختلف المجالات التي تهم البلدين.

وقال المقداد في تصريح صحفي عقب لقائه وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في جدة اليوم على هامش التحضيرات للقمة العربية: كان اللقاء ودياً عبر عن العلاقات الوثيقة بين البلدين، وتطرقنا إلى موضوع اللاجئين في لبنان، وتناولنا التنسيق بين وفدي سورية ولبنان في المجالات التي تهم بلدينا والأجواء جيدة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن التحضيرات للقمة إيجابية ولا توجد مواضيع إشكالية.

وأضاف المقداد: أكدنا على أن اللاجئين السوريين يجب أن يعودوا إلى وطنهم وهذه العودة تحتاج إلى إمكانيات، لكن سواء شجعتهم الدول الغربية على العودة أو عرقلت ذلك فسورية ترحب بكل أبنائها، مشيراً إلى أن اللجوء مسألة فيها عبء لكن سورية تريد لكل أبنائها اللاجئين أن يعودوا إلى وطنهم ليكون هذا العبء على الوطن وليس على الآخرين.

المصدر: سانا