حدث اليوم | خلال التصدي لاقتحام قبر يوسف.. إصابات ومواجهات واشتباكات واسعة في نابلس

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين برصاص العدو الاسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، خلال مواجهات واشتباكات واسعة شهدتها المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية المحتلة، خلال محاولة المواطنين التصدي لاقتحام المستوطنين الصهاينة من اقتحام مقام يوسف بالمدينة.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “شابا أصيب بالرصاص الحي في الظهر، كما وأصيب ثلاثة اخرون على الأقل بالرصاص المعدني، وأصيب شاب بقنبلة غاز مباشرة في يده، والعشرات بحالات اختناق، بينهم طاقم اسعاف الهلال الأحمر الذي تم استهدافه من قبل قوات الاحتلال خلال ذلك”، وتابعت “أصيب شاب بالرصاص الحي بمنطقة الظهر خلال المواجهات المندلعة في المنطقة الشرقية بنابلس، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا”.

ولفتت المصادر الى ان “جنود العدو استهدفوا منزلا في منطقة عسكر البلد المجاورة لمقام يوسف، بقنابل الغاز ما اسفر عن إصابة عدة مواطنين بالاختناق، وتم نقل اثنين الى المستشفى للعلاج”، واضافت ان “النيران اشتعلت في سطح بناية بشارع عمان، القريب من مقام يوسف اثر اطلاق قوات الاحتلال النار بكثافة في المنطقة”.

ويشار الى قوات كبيرة من جيش العدو اقتحمت الليلة الماضية المنطقة الشرقية من نابلس وانتشرت في محيط مقام يوسف لتمكين المستوطنين الصهاينة من اقتحامه ما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة، ألقيت خلالها زجاجات حارقة وأطلق مقاومون الرصاص كما وفجروا عبوات ناسفة محلية الصنع خلال تصديهم لقوات الاحتلال.

وكانت قوات الإحتلال الصهيوني اقدمت على اقتحام المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، مساء الثلاثاء، لتأمين دخول المستوطنين إلى قبر يوسف. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بمدينة نابلس بعدد كبير من الآليات العسكرية ترافقها جرافة عبر حاجز بيت فوريك شرقي المدينة، وانتشرت في الشوارع المحيطة بقبر يوسف وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز.

وأطلق مقاومون النار على قوات الإحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس. وأعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس أن مجاهديها استهدفوا بصليات مكثفة من الرصاص قوات وآليات الاحتلال على شارع عمان بشكل مباشر.

كما استهدف مقامون جرافة للاحتلال وآلياته العسكرية بعبوات ناسفة عند شارع عمان شرق نابلس.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى – نابلس، أن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال الصهيوني المقتحمة لمنطقة قبر يوسف في نابلس بصليات كثيفة من الرصاص، واكدت وقوع إصابات في صفوف الجنود الصهاينة.

وأوضحت الكتائب أن مواجهات دارت مع القوات المقتحمة في شارع عمان.

كما اقتحمت قوات راجلة حي الضاحية المطل على منطقة قبر يوسف، وحولت بعض البنايات إلى ثكنات عسكرية ونقاط للقناصة. واستهدف مقاومون دوريات الاحتلال بصليات من الرصاص وبالعبوات محلية الصنع.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوات متفجرة خلال اقتحامها لمحيط قبر يوسف بمدينة نابلس.

بالفيديو | بدء اقتحام الفوج الأول من المستوطنين الى محيط قبر يوسف بمدينة نابلس

وفي بلدة الطور شرق القدس المحتلة، استهدف الفلسطينيون حافلة للمستوطنين الصهاينة بالزجاجات الحارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

المصدر: موقع المنار + فلسطين اليوم