الشيخ دعموش: العدو الاسرائيلي فشل بتحقيق أي إنجاز إستراتيجي خلال العدوان على غزة

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على أنّ ‏”المقاومة أثبتت مجدداً خلال المعركة الاخيرة في غزة، رغم التضحيات وسقوط ‏القادة الشهداء، أنها قادرة على مراكمة الإنجازات وصنع الإنتصارات وفرض ‏شروطها على العدو”.‏ وأضاف “هذه المعركة يجب أن يبنى على نتائجها السياسية والمعنوية وعلى نتائجها ‏العسكرية والأمنية في استمرار المواجهة القائمة مع العدو الصهيوني”.

وأشار الشيخ دعموش الثلاثاء الى أن “فصائل المقاومة الفلسطينية استطاعت من خلال ‏وحدة الموقف والتعاون والتنسيق والتكامل في الأدوار والادارة الميدانية والسياسية ‏الدقيقة والحكيمة للمعركة من خلال غرفة العمليات المشتركة ومواصلة إطلاق ‏الصواريخ على العمق الصهيوني حتى اللحظة الاخيرة، إفشال أهداف العدو ‏ورهاناته وإحباط ما كان يريده من عدوانه الغادر على غزة”، ولفت الى ان “العدو فشل في تحقيق أي إنجاز إستراتيجي يمكن أن يحدث تحولاً في ‏مسار المواجهة وهذا ما اعترف به قادة عسكريون وأمنيون إسرائيليون سابقون ‏وحاليون”. ‏

من جهة ثانية، قال الشيخ دعموش “لم يمر يوم على ‏‏المقاومة في لبنان كانت فيه قوية وأكثر حضوراً ‏وجهوزية كما هي الآن، لذلك نقول للإسرائيليين إياكم أن تخطئوا التقدير اتجاه ‏لبنان”، وأكد ان “لبنان محكوم بالمعادلات التي صنعتها المقاومة وصنعتها ‏المعادلة الذهبية، ‏الجيش والشعب والمقاومة، هذه المعادلات قائمة وثابتة وراسخة، ثبتتها المقاومة ‏بالتضحيات والدم، فلا تخطئوا ‏التقدير في لبنان كما أخطأتم التقدير مع غزة”.‏

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام