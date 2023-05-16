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May 16 2023 - 17:56

تقرير مصور | التعاون الايراني-السوري في قطاع النقل

منذ 23 mins 16 May، 2023
ايران - سورية - عربي وإقليمي

من الاتفاقيات الموقعة بين ايران وسوريا ما يختص بتأهيل قطاع النقل السوري.

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