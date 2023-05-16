محفوض زار كركي وجرى البحث برفع اشتراكات الضمان على المعلمين المتقاعدين

زار نقيب المعلمين نعمة محفوض الثلاثاء المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي محمد كركي، شارحا له مفاعيل القرار برفع اشتراكات الضمان على المعلمين المتقاعدين بقيمة 810 آلاف ليرة شهريا، فيما رواتبهم لا تتخطى الثلاثة ملايين ليرة شهريا.

وأكد محفوض أن “أوضاع المعلمين المعيشية كارثية، وهم غير قادرين على شراء الدواء ولا حتى المستلزمات الأساسية لمعيشتهم بعد سنوات من الخدمة، فكيف سيتمكّنون من دفع هذه الاشتراكات؟”.

من جهته، شرح كركي لمحفوض مضمون المرسوم الذي يُعنى بشريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين، وقد أخذ علمًا شفهيًا بأوضاع المعلمين المتقاعدين وروابتهم، وطلب الحصول على كتاب بهذا الخصوص من صندوق التعويضات ومن نقابة المعلمين لرفعه إلى مجلس إدارة صندوق الضمان وإجراء المقتضى اللازم بهذا الخصوص.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام