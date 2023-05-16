الدفاع الروسية تعلن إصابة منظومة باتريوت المضادة الأمريكية في كييف بصاروخ “كينجال” الروسي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2023 - 14:22
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زوار عين التينة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري: مرتاح جداً بشأن تطورات الملف الرئاسي
الرئيس بري: لن أدعو إلى عقد جلسة من أجل إطلاق مزايدات فليتفقوا على مرشّح وأنا جاهز
قيادة الجيش: مديرية المخابرات تسلمت من السلطات السورية مواطناً مطلوباً لارتكابه جريمة قتل بعد إشارة القضاء المختص
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة يستقبل نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر
النخالة ومزهر أكدا استمرار التنسيق والتكامل بين سرايا القدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى وفصائل المقاومة كافة
النخالة يتصل بعوائل شهداء معركة ثأئر الأحرار: دماء الشهداء ستكون وقودا لاستمرار شعلة المقاومة والنضال الفلسطيني
النخالة: أشاد بالصمود الكبير لعوائل الشهداء مؤكدا أن كل قطرة دم سالت ستكون منارة على طريق التحرير
اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات من الإحتلال عند اقتحامها حي الهدف في مخيم جنين
سرايا القدس_كتيبة جنين: مجاهدونا يفجرون عددا من العبوات الناسفة بآليات الإحتلال في محيط مخيم جنين
الصحة الفلسطينية: 3 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه محيط مخيم جنين
الاعلام العبري: قوات الاحتلال اعتقلت المطارد محمد الأسمر من محيط مخيم جنين بزعم مشاركته في عمليات إطلاق نار
حركة حماس تحذّر العدو: مدينة القدس ستصبح أشباحاً إذا تجاوز الخطوط الحمراء
قوات الاحتلال الخاصة تقتحم مخيم عقبة جبر جنوب أريحا فجرا بواسطة سيارة نقل بضائع مغلقة
قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية فجرا
الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية يشرعان في عملية أمنية واسعة في مناطق غرب الطارمية
وسائل إعلام تركية: استقالة مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار على خلفية نتائج الانتخابات
القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية: 18 صاروخا أطلقت نحو كييف في الهجوم الروسي فجرا
روسيا رداً على ماكرون: التعاون الروسي - الصيني يؤرق باريس
الوكالة الدولية للطاقة: صادرات روسيا النفطية سجلت في نيسان أعلى مستوياتها منذ بدء حرب أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن إصابة منظومة باتريوت المضادة الأمريكية في كييف بصاروخ “كينجال” الروسي
منذ 2 ساعة
16 May، 2023
إصابة منظومة باتريوت
الحرب في أوكرانيا
الدفاع الروسية
كييف
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