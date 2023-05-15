الشاعر عبد النبي بزي يصدر ديوان “خواطر ومشاعر” عن دار الأمير في بيروت

أصدر الشاعر اللبناني المغترب في كندا عبد النبي بزي ديوانه الخامس “خواطر ومشاعر” عن دار الأمير في بيروت ضمن سلسلة إصداراتها للموسم الأول لعام 2023.

الديوان الذي قدّم له الدكتور محمد حسين بزي يقع في 230 صفحة من القطع المتوسط وتتوزع قصائده على أربعة أبواب:

1/ الإخوانيات ويضم 15 قصيدة.

2/ الرثاء ويضم 4 قصائد

3/ المتفرقات ويضم 20 قصيدة

4/ المُخمّسات ويضم 10 قصائد خمّس فيها الشاعر عبد النبي بزي قصائد للفرزدق والشريف الرضي ويحي شامي وصاحب ذهب وعبد الله الخاقاني وأحمد شوقي ومصطفى جمال الدين وعبد الرزاق عبد الواحد وغيرهم.

ويأتي ديوان “خواطر ومشاعر” بعد أربعة دواوين شعرية صدرت عن دار الأمير وهي: “فيض الولاء”، “بنت جبيل أم القرى”، أصحاب الكساء”، “وطن وغربة”.