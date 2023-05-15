الرئيس الأسد يتلقى دعوة رسمية من الرئيس الإماراتي لحضور قمة المناخ

تلقّى الرئيس السوري بشار الأسد دعوة رسمية موجهة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28).

وذكر حساب سفارة الإمارات في دمشق، على “تويتر”، أن الرئيس الأسد استقبل اليوم الأحد القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في دمشق، بشار السيد عبدالحكيم النعيمي، الذي قام بتسليمه الدعوة الموجهة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28) الذي سيقام في مدينة دبي ما بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر لغاية 12 كانون الأول/ديسمبر.

المصدر: وكالات