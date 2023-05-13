شهيدان وعدد من الجرحى خلال اقتحام العدو الاسرائيلي لمخيم بلاطة بالضفة المحتلة

استشهد فلسطينيان وأُصيب 7 آخرون بجروح مختلفة صباح السبت برصاص العدو الاسرائيلي خلال اقتحام قوة صهيونية خاصة مخيم بلاطة شرق محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وقد تلى الاقتحام اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات العدو في المخيم.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية “باستشهاد الشابين سائد جهاد شاكر مشه(32 عاماظ) وعدنان وسيم يوسف الأعراج(19 عاما) بالرصاص الحي في الرأس خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس، إضافة إلى 3 إصابات مستقرة في الرقبة والبطن والفخذ”.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ذكرت في تصريح سابق، بأن طواقمها الاسعافية الميدانية استللمت إصابة من داخل مخيم بلاطه شرق نابلس، وتم نقلها نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى وصول إصابة بالفخذ برصاص الاحتلال الإسرائيلي من مخيم بلاطة إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، وحالتها مستقرة، فيما وصلت إشارة للمستشفى عن نقل سيدة مسنة مع مصابة بعدة رصاصات من نفس المنطقة، قبل أن ترد معلومات أولية عن ارتقاء شهيد.

وقالت مصادر فلسطينية في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية إن “قوة إسرائيلية خاصة من جيش الاحتلال(مستعربين) اقتحمت المخيم صباح اليوم السبت قبل أن يقوم الشبان باكتشافها واندلاع اشتباكات مسلحة في المكان”، ولفتت الى ان “هذه القوة اقتحمت حارة الياسمينة إذ اندلعت اشتباكات ومواجهات في المخيم”.

المصدر: فلسطين اليوم