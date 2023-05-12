مسيرات في مخيمي خان دنون والنيرب في سوريا تنديدا العدوان على غزة

شهد كلّ من مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينيين بريف العاصمة السورية دمشق، ومخيم النيرب للاجئين في حلب شمال سوريا، مسيرات حاشدة عقب صلاة اليوم الجمعة 12 أيار/ مايو، دعماً وإسنادا لأهالي قطاع غزّة بوجه العدوان الصهيوني المتواصل لليوم الرابع على التوالي.

وشارك المئات من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم خان دنون بريف دمشق، في مسيرة دعت إليها الفصائل الفلسطينية، وغصّ الشارع الرئيسي للمخيم بالجموع التي تنوعت بين شبان وأطفال ونساء وكبار في السنّ، حاملين الأعلام الفلسطينية ورايات المقاومة.

وهتف المشاركون للمقاومة الفلسطينية، منددين بالعدوان الذي راح ضحيته 31 شهيداً فلسطينياً حتى اللحظة، فضلاً عن تدمير مئات المباني السكنية.

وفي مخيم النيرب في مدينة حلب شمال سوريا، خرج المئات من اللاجئين في مسيرة جابت شوارع المخيم، وهتفت للمقاومة الفلسطينية، وضرورة توحيد البندقية في وجه العدو. وأطلق المتظاهرون شعارات، دعت لاستمرار المقاومة وتكثيفها، ورددوا: “مش مسموح الاستفراد، بالسرايا وبالجهاد” في إشارة إلى حركة الجهاد الإسلامي التي استهدف الاحتلال قادتها.

تأتي هذه التظاهرة في إطار التفاعل الشعبي لفلسطينيي الشتات، مع أشقائهم في قطاع غزّة في مواجهة عدوان إسرائيلي بدأ منذ فجر الثلاثاء 9 أيار/ مايو، حيث ارتكب الاحتلال مجزرة رح ضحيتها 3 من قيادات المقاومة وعدد من المدنيين، فيما يتواصل العدوان لليوم الرابع.

المصدر: بوابة اللاجئين