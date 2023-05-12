طائرات الاحتلال الصهيوني تستهدف أرضًا زراعية غرب النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2023 - 02:40

طائرات الاحتلال الصهيوني تستهدف أرضًا زراعية غرب النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 55 mins 12 May، 2023
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