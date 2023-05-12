غارة إسرائيلية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2023 - 01:06

غارة إسرائيلية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

منذ 17 mins 12 May، 2023
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