الصحة الفلسطينية: 29 شهيدًا و93 مصابًا في العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الثلاثاء بينهم 6 اطفال و3 نساء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 11 2023 - 23:28

الصحة الفلسطينية: 29 شهيدًا و93 مصابًا في العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الثلاثاء بينهم 6 اطفال و3 نساء

منذ 43 mins 11 May، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة